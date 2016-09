Eine neue Kultur des Lesens: Die »Archäologischen Informationen« im Open Access

8.400 heruntergeladene Artikel allein im Februar 2016, im Jahr zuvor insgesamt 61.000 heruntergeladene Artikel: die »Archäologischen Informationen« im Open Access sind offensichtlich ein absoluter Erfolg. Wie erklären Sie sich das?

Frank Siegmund: »Es ist das Gesamtpaket. Wie beim Mannschaftssport besteht das Ganze aus vielen einzelnen Komponenten, und wenn jedes einzelne Teil gut funktioniert und alles zusammenpasst, wird es ein Erfolg. Wir haben gute Autorinnen und Autoren, faire und engagierte Reviewer. Wir leisten gute redaktionelle Arbeit, schnüren spannende Themenbündel und sind sehr schnell geworden. Auch informieren wir besser als früher über neue Aufsätze: wir twittern sie, posten sie auf Facebook und setzen sie in den DGUF-Newsletter. Das ergibt in Summe Qualität, Aufmerksamkeit, viele Leser und dann wiederum auch das so wichtige Zitiert-Werden. Die vielen Downloads sind ja ein Mix aus Lesern der jüngsten, ganz aktuellen Beiträge, aber eben auch aus dem Wieder-Lesen von älteren Jahrgängen, die nun dank Retrodigitalisierung und Open Access eine zweite Rezeption erfahren.«

Dr. Maria Effinger: »Zu diesem »Gesamtpaket« gehört auch die Universitätsbibliothek Heidelberg. So hosten wir zuverlässig und nachhaltig die Software – Open Journal Systems (OJS), natürlich eine Open-Source-Entwicklung – mit der die »Archäologischen Informationen« online genutzt werden kann. Aber eine gute technische Plattform allein ist eben nicht alles: Die 'ArchInf' haben von Anfang an alles daran gesetzt, die Möglichkeiten, die der Medienwandel mit sich bringt, auch wirklich auszuschöpfen. Die aktuellen Beiträge verstecken sich nicht hinter eine Moving Wall, das heißt, sie sind sofort frei verfügbar und nicht erst nach einer Sperrfrist. Qualitätvolle Metadaten – also deutsche und englische Abstracts sowie Schlagwörter – sorgen für eine hervorragende Auffindbarkeit. Und dann trägt sicher auch die Erschließung jedes einzelnen Aufsatzes – bislang nur in Fachbibliographien zu finden – in den einschlägigen nationalen und internationalen Verbundkatalogen zur Sichtbarkeit bei.«