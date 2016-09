Capacity Building in Krisenregionen

Antike in Jordanien

Große Teile der Aus- und Weiterbildung für Archäologen, Bauforscher, Denkmalschützer und Handwerker wie z.B. Steinmetze finden an den antiken Stätten Jordaniens statt. Die Region des heutigen modernen Staates Jordanien ist seit dem Neolithikum durchgehend besiedelt; die ersten menschlichen Ansiedlungen reichen bis in die Zeit vor 10 000 Jahren zurück. Die Region sah viele Kulturen kommen und gehen, seine Geschichte verlief wechselhaft: Ammoniter, Moabiter und Edomiter siedelten sich an und gingen wieder unter. Babylonier und Assyrer verleibten sich die Region ein ebenso wie die Achämeniden. Nach dem Ende des Alexanderreichs und der Herrschaft der Seleukiden ließen sich die Nabatäer an strategisch wichtiger Stelle nieder, errichteten das weltberühmte Petra und wurden ihrerseits alsbald Teil des Römischen Reiches. In der Schlacht am Yarmouk 636 n. Chr. besiegten die Araber das oströmische Reich des Kaisers Herakleios. Seitdem gelangte die Region unter die Ägide des Islam.

Ein wichtiger Ausbildungsplatz ist die hellenistisch-römische Stadt Gadara, die seit 50 Jahren von deutschen Archäologen erforscht wird. Hier sollen syrische Archäologen, Bauforscher, Denkmalschützer, aber auch Handwerker in die Lage versetzt werden, dereinst an einem möglichen Wiederaufbau der zerstörten oder beschädigten antiken Stätten in Palmyra, Aleppo oder Homs arbeiten zu können, an Denkmälern mithin, die wesentlicher Bestandteil der Kultur ihres Landes und nicht zuletzt als touristische Ziele ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind.