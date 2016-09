Glashandwerker im Frühmittelalter

Auch nach dem Rückzug des Römischen Reiches aus Mitteleuropa muss es dort selbständige und wohl auch freie Glashandwerker gegeben haben, die bis ins fünfte oder frühe sechste Jahrhundert hinein auf im Rheinland erzeugtes Rohglas zurückgreifen konnten.

Ihre Freiheit ist sehr gut an einer zeitgenössischen historischen Quelle abzulesen. Darin bittet im Jahr 764 ein englischer Abt seinen in Mainz als Bischof residierenden Landsmann, er möge doch, falls er einen Glasmacher in seiner Diözese kenne, diesen nach England schicken:

"Ich ersuche Dich, dass Du meine dringende Bitte nicht abweist. Sollte irgendein Mann in Deiner Diözese leben, der sich gut darauf versteht gläserne Gefäße herzustellen, so wollest Du ihn freundlicherweise zu mir schicken, wie es die Zeit zulässt. Oder wenn vielleicht so jemand außerhalb Deiner Diözese unter eines anderen Herrschaft lebt, so bitte ich Dich brüderlich, ihn zu überreden, dass er zu uns komme, da wir in dieser Kunst ohne jede Kenntnis und unerfahren sind. Und wenn es hoffentlich glückt, dass irgendein Glasmacher auf Grund Deiner Fürsorge und mit Gottes Willen zu uns gelangt, so will ich ihm mit freundlichem Entgegenkommen zu einem angenehmen Leben aufnehmen" (S. Bonifatii et Lulli Epistola 116, ed. Dümmler in: MG EE 3, S. 406; nach der Übersetzung in: Nonn, Quellen zur Alltagsgeschichte 2 [= FSGA 40b], S. 85).

Bemerkenswert ist an dieser Quelle die Wortwahl: so möge der Mainzer Bischof, falls er nur einen Glasmacher von außerhalb seiner Diözese auftreiben könne, ihn zu der Englandreise überreden. Wäre dieser Glasmacher in irgendeiner Form an einen Herrn gebunden gewesen, so hätte der Bischof mit diesem Schutzherrn verhandeln müssen. Davon ging der englische Abt aber nicht aus.

Aus dem Frühmittelalter stammt die älteste Bleiverglasung, die in Europa überliefert ist. Zu ihr kennen wir sogar die Geschichte, denn im späten siebten Jahrhundert schickte der Abt Benedict Biscop aus dem nordenglischen Doppelkloster Jarrow-Wearmouth Gesandte nach Gallien, um Glasmacher zu bekommen, die Bleiverglasungen für die neu errichteten Gebäude herstellen konnten. Offensichtlich trafen sie dort auf Fachleute, die gerade eine Kirche in Nordgallien einglasten. In der Biografie Abt Benedicts heißt es:

"Als nächstes schickte er, um das Werk vollenden zu können, Gesandte nach Gallien, die Glasmacher herbeiholen sollten, um die Fenster der Kirche, der Säulengänge und der Speisesäle zu verschließen, denn auf diesem Gebiet hatten die Briten keine Handwerker. So geschah es, und sie kamen und vollendeten nicht nur die verlangte Arbeit, sondern sie zeigten und lehrten daraus auch dem Stamm der Angeln das derartige Handwerk; ein Handwerk allerdings, womit bekanntermaßen das Kirchenlicht eingeschlossen werden kann oder das zur vielfältigen Herstellung von Gefäßen dient" (Beda, Historia abbatum I, 5, ed. Plummer, S. 368).

Dass man in Gallien Bleiverglasungen herstellen konnte, zeigt der Fund von Überresten einer Bleiverglasung, die 1999 und 2000 in einer bei Rouen liegenden Kirche entdeckt wurden. Sie stammen aus dem siebten Jahrhundert und werden mit den von Abt Benedict Biscop nach England abgeworbenen Glasmachern in Verbindung gebracht. Dort hatte man im Jahre 1973 bei archäologischen Ausgrabungen Glasreste gefunden, aus denen offensichtlich diese gallischen Spezialisten die in England gewünschten Bleiverglasungen hergestellt hatten; die Glasreste waren allerdings lose im Boden verstreut und ohne die verbindenden Bleiruten. Bemerkenswert ist, dass hier Glas verarbeitet wurde, das von seiner Zusammensetzung her aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Levante oder aus Ägypten stammte. Die Auftraggeber der Bleiverglasungen oder die Handwerker selbst müssen also über Handelsbeziehungen in den östlichen Mittelmeerraum verfügt haben; vielleicht stammten Letztere auch aus diesen Regionen.

Die aus dieser Zeit überlieferten Glasmacher waren Spezialisten, denn in den Quellen werden sie nicht einfach mit der alten römischen Berufsbezeichnung "vitrearii" bezeichnet, sondern sehr präzise als Hohlglasmacher (homines, qui vitrea vasa bene possint facere) oder als "vitri factores ad cancellandas fenestras" - "Glasmacher, die ein gitterartiges Fenster", also eine Bleiverglasung herstellen konnten. Die Orte, an denen sie angefordert wurden, waren das Bistum Mainz und seine Nachbardiözesen oder Gallien. Hier scheint also das römische Glasmacherhandwerk in der nachrömischen Zeit überlebt zu haben, wobei man sich diese Handwerker durchaus noch als selbstständige und freie Unternehmer vorstellen kann, die allerdings aufgrund ihrer Spezialisierung auch auf weit entfernten Baustellen arbeiten mussten.

Die weitreichende Mobilität, die den Glasmachern abverlangt wurde, existierte auch unter Karl dem Großen (747-814), denn die für seinen Aachener Palastbau angeworbenen Handwerker – unter denen sich auch ein Fachmann befand, der "in allen Metall- und Glasarbeiten die anderen übertraf" - stammten nach einer Quelle des späten neunten Jahrhunderts "von allen Ländern diesseits des Meeres", womit wahrscheinlich das Mittelmeer gemeint ist:

"Als der tatkräftige Kaiser Karl einige Ruhe finden konnte, wollte er nicht in der Muße erschlaffen, sondern sich für den Dienst Gottes einsetzen, sodass er sich daran machte nach eigenem Plan in seinem Heimatland eine Kirche zu erbauen, herrlicher als die alten Werke der Römer, und sich auch in kurzer Zeit am Ziel seiner Wünsche zu sein freute. Zu diesem Bau berief er von allen Ländern diesseits des Meeres die Meister und Handwerker aller Künste dieser Art zusammen" (Notkeri gesta Karoli I, 28).

Über deren möglichen Rechtsstand gibt dieselbe Quelle indirekt Auskunft: Demnach vertraute Karl die Bauleitung in seiner Abwesenheit einem fachkundigen, aber betrügerischen Abt an:

"Sobald sich der Kaiser irgendwohin entfernt hatte, entließ dieser jeden, der wollte, gegen Bezahlung nach Hause, aber diejenigen, welche sich nicht freikaufen konnten oder von ihrem Herrn nicht ausgelöst wurden, die bedrückte er mit maßlosen Arbeiten..." (ebd.).

Es gab hier also auch freie Arbeiter, die über sich selbst verfügen und sich freikaufen konnten.

Ab der Zeit Karls des Großen, also nach ca. 800 n.u.Z., zeigt sich allerdings eine neue Tendenz im Leben der Glashandwerker: Sie tauchen nun fast nur noch in abhängiger Stellung als Sklaven, Mönche oder Hörige auf. Zunächst trifft man auf einen Glasmacher Kaiser Ludwigs des Frommen, der als Sklave oder Knecht bezeichnet wird:

"Er" (Ludwig der Fromme) "pflegte auch zu jeder Zeit, nicht aus irgend einem Bedürfnis, sondern wegen der Möglichkeit des Schenkens an jedem Sonnabend ein Bad zu nehmen, und alles, was er ablegte, außer dem Schwert und dem Wehrgehänge, seinen Dienern zu geben. Diese seine Freigebigkeit kam selbst den Niedersten zugute, sodass er dem Glasmacher Stracholf, einem Sklaven (servus) von Sankt Gallen, der ihm damals diente, seinen ganzen Anzug geben ließ. Als herumstreifende Vasallen der Krieger das erfuhren, legten sie ihm am Wege einen Hinterhalt und wollten ihm den Anzug abnehmen. Auf seinen Ausruf: 'Was macht ihr da? Ihr tut ja dem Glasmacher des Kaisers Gewalt an!' erwiderten sie: 'Deine Tätigkeit magst du behalten, was sich aber außerhalb deiner Tätigkeit befindet, das wollen wir haben'" (Notkeri gesta Karoli II, 22).

Ein weiteres Beispiel stammt aus einem Brief, den wahrscheinlich der Corveyer Abt Warin im Jahr 839 an den Abt von Reichenau geschickt hatte:

"Derweil erflehen wir dringend euer reichliches Wohlwollen, dass ihr uns, wenn es irgendwie möglich ist, zusammen mit dem Überbringer dieser Seite den Glasmacher Matheus schickt, damit er unseren Kindern zeigt, wie für die Vitusbasilika die besten Fenster herzustellen sind; schon nach einer Woche kann er wieder zurückkommen" (Formulae Augienses, Coll. C 13, ed. Zeumer in: MG Form., S. 370).

Matheus war nach den Reichenauer Mönchslisten ein "Diakon", d.h. er hatte neben seiner Handwerkertätigkeit auch im Gottesdienst Aufgaben zu übernehmen. Durch sein Gelübde war er an das Kloster, das heißt an seinen Abt gebunden.

864 ordnete der westfränkische König Karl der Kahle die Besitzverhältnisse in der flandrischen Abtei St. Amand. Hierbei teilte er einem Hof (mansus) mit dem dazugehörigen Glasmacher Baldrich sowie einer Hofhälfte (mansus dimidium) samt dem dazugehörigen Glasmacher Ragenulf nebst Frau und Kindern die Aufgabe zu, für den Beleuchtungsdienst und die restliche Ausstattung der Klosterkirche zu sorgen. Bemerkenswert ist hier die Formulierung, wonach ein Stück bebautes Land zusammen mit den "dazugehörigen" Glasmachern zugeteilt werden sollten (Urkunden Karls des Kahlen, ed. Tessier in: Chart. et dipl. 8 B, t. II, 273, S. 113f.).

Man erkennt die abhängige Stellung der Glasmacher, die aus diesen Quellen abzulesen ist, und doch war ihr Handwerk gesucht, denn Glas war ein nur selten verwendeter Baustoff.

Um 885 fertigte die Äbtissin Bertha aus der Züricher Fraumünsterabtei Glasmalereien an:

"sie ließ ein schönes Gotteshaus mit gleichmäßigen Säulen und hohen Wandgemälden errichten; darauf bemalte sie mit künstlerischem Geschick und Stil die Fensterflächen, die Zimmerdecke und den Fußboden mit Farbpigmenten, die sie sich aus allen Himmelsrichtungen hatte kommen lassen, damit es so übertroffen werden würde gleichwie einfachem Gras, das erst eine bunte Blumenpracht gefällig macht" (Sylloga codicis sangallensis CCCLXXXI, Appendix, ed. Winterfeld in: MG PP 4,1, S. 335f.).

Reste dieser bemalten Glasfenster wurden bei einer Rettungsgrabung 1981-83 gefunden, wobei allerdings über die noch erhaltenen Scherben keine Vorstellung mehr über das Bild zu gewinnen ist, das hier dargestellt war. Bertha ist nicht nur die einzig bekannte, freie Person, die Glas bearbeitete, sondern auch eine der wenigen aus dem Frühmittelalter überlieferten Frauen, die ein Handwerk ausübten. Die ersten professionellen Glasmalerinnen sind allerdings erst durch eine Pariser Steuerrolle aus dem dreizehnten Jahrhundert nachgewiesen.

Um die Jahrtausendwende taucht in der Geschichte ein bayrischer Graf A. – wahrscheinlich Graf Arnold von Rott und Vohburg aus der Familie der Pilgrimiden – auf, der dem Kloster Tegernsee Bleiverglasungen schenkte und offenbar auch soweit mit dem Glashandwerk vertraut war, dass er eine entsprechende Ausbildung der Klosterangehörigen gleich mit übernahm. So schrieb ihm der Abt von Tegernsee:

"Dem würdigsten Grafen A. der Ruhm der vielfältigsten Tugenden zur allgemeinen Bekanntmachung von Abt G." (Gozpert) "und dem Konvent der ihm unterstellten Brüder die emsigsten Gebete und Gott zum Gruß. (...) Mit Recht beten wir zu Gott für Euch, denn Ihr habt unser Kloster mit solchen Ehrengeschenken ausgezeichnet, wie wir es weder aus den Zeiten der Alten kennen noch selbst zu sehen hoffen durften. Die Fenster unserer Kirche waren bis jetzt mit alten Tüchern geschlossen gewesen. In Euren glückseligen Zeiten hat zum ersten Mal die goldhaarige Sonne den Boden unserer Kirche durch vielfarbige Glasgemälde angestrahlt (...). Wo in der Welt findet man einen solchen Ort, an dem derartiger Schmuck wahrgenommen werden kann? (...) Wir überlassen es Eurer Erwägung die Burschen zu prüfen, ob sie bis jetzt in dieser Arbeit so weit unterrichtet sind, dass es Euch zur Ehre gereicht und wie es für uns notwendig ist; und falls Ihr bei ihnen einen Mangel entdeckt, so sei es erlaubt Euch dieselben zur besseren Ausbildung zurückzuschicken. Lebt wohl" (MG Epp. sel. 3, ed. Strecker, Br. 24, S. 25f.).

Es erscheint etwas merkwürdig, dass ein einfacher Landgraf Glasmacher beschäftigte, die Bleiverglasungen anfertigen konnten, denn die entsprechende Nachfrage dürfte in seiner Grundherrschaft kaum so umfangreich gewesen sein, dass er Interesse am Durchfüttern eines entsprechend fachkundigen Handwerkers haben konnte. Sollte allerdings Graf A. tatsächlich Arnold von Rott und Vohburg gewesen sein, so war er der Neffe des Passauer Bischofs Pilgrim II., der im späten zehnten Jahrhundert versucht hatte, sein Bistum mittels gefälschter Dokumente aus der Salzburger Kirchenprovinz herauszulösen und einen donauländischen Kirchenverband mit Passau als Metropole zu schaffen. Einem solch umtriebigen Kirchenmann traut man eher die Beschäftigung von Glasmachern zu, die Bleiverglasungen anzufertigen wussten, und nachdem seine Pläne mit seinem Tod 991 gescheitert waren, könnte Neffe Arnold die Handwerker übernommen haben, da er ja – wie der Tegernseer Abt schreibt – soweit mit dieser Handwerkskunst vertraut war, dass er die Qualität der darin unterrichteten Klosterangehörigen durchaus beurteilen konnte. Wie einige der erhaltenen späteren Briefe aus dem Kloster Tegernsee zeigen, gab es dann um das Jahr 1000 in Bayern eine rege Nachfrage nach Flachglas. Von den "vielfarbigen Glasgemälden" ist leider nichts überliefert.

Verallgemeinert man die aus den historischen und archäologischen Quellen gewonnenen Erkenntnisse, so kommt man zu dem Schluss, dass es bis etwa zum Jahre 800 n.u.Z.