Mediathek > Videos > Ausgrabungen & Projekte

22.11.2016

Zeitensprung 2016 - Unterwasser-Ausgrabung am Attersee

Array



Ausgrabungen & Projekte

Vom 12.September bis 07.Oktober 2016 wurde die jungsteinzeitliche Pfahlbausiedlung Weyregg II am Attersee untersucht. Die jährlichen Unterwasser-Ausgrabungen sind Teil des Forschungsprojektes Zeitensprung des Oberösterreichischen Landesmuseums und werden in Kooperation mit dem Kuratorium Pfahlbauten durchgeführt. Dieses Video zeigt Impressionen von der Arbeit der Unterwasserarchäologen und einige der aktuellen Funde. Tipp: Man sollte den Lautsprecher wegen der Hintergrundmusik etwas leiser drehen. Die Erläuterungen werden als Lauftext am unteren Rand eingeblendet. (06:30)