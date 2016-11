Mediathek > Videos > Ausgrabungen & Projekte

18.11.2016

Lampen und Münzen - Überraschung in Windisch

Array



Ausgrabungen & Projekte

Einen überraschenden Fund machten die Archäologen der Kantonsarchäologie Aargau bei den Ausgrabungen an der Zürcherstrasse in Windisch: Im Bereich der Vorstadt des Legionslagers Vindonissa fanden sie einen römischen Kochtopf, der vollkommen mit Öllampen und sorgfältig darauf platzierten Münzen gefüllt ist. In diesem Video wird der ungewöhnliche Depotfund vorgestellt. (02:08)