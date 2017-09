Mediathek > Videos > Vorträge, Seminare

18.08.2017

Jahresbericht des Deutschen Archäologischen Instituts 2017

Am 17. Mai 2017 legte Frau Prof. Dr. Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) im Weltsaal des Auswärtigen Amts den Jahresbericht 2017 des DAI vor. Der Bericht und das Vorwort von Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, sind in dem Video in voller Länge zu sehen. (42:25)