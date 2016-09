Mediathek > Videos > Archäologie allgemein

22.04.2016

Iceman Reborn

Ein 48-minütiger Dokumentarfilm, in dem die neuesten Forschungsergebnisse zur Gletschermumie Ötzi (in englischer Sprache) zusammengefasst werden. Der Film wurde am 17. Februar in den USA mit großem Erfolg ausgestrahlt und ist jetzt auch auf Youtube abrufbar. (48:20)