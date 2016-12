Nachrichten > Forschung

Mit einem Klick Keramik bestimmen

Forschung

09.12.2016 - Uni Köln / AB

ArchAIDE – Automatische Interpretation und Dokumentation von Keramik Weltweit verbringen Archäologen und Archäologinnen viel Zeit, um jede einzelne Fundscherbe zu bestimmen und ihr die Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu entlocken. Ein internationales Team von ArchäologInnen und IT-SpezialistInnen arbeitet zur Zeit an der Vereinfachung und Automatisierung dieser Arbeit.

Keramikbestimmung 2.0 mit ArchAIDE. Screenshot der Projekt-Homepage

ArchAIDE. Archaeological Automatic Interpretation and Documentation of cEramis heißt das von der EU im Ausschreibungsprogramm »Horizon 2020« bewilligte Projekt, das die Scherbenbestimmung per Mausklick möglich machen soll. Mit Hilfe einer App sollen durch die Eingabe von Daten und Fotos bereits auf der Ausgrabung in ein einfaches Interface automatisch Vorschläge zur Bestimmung von Keramik gemacht werden. Die Vergleichsinformationen werden aus einer neu zu programmierenden Referenzdatenbank generiert.

ArchAIDE ist eine internationale Unternehmung, die zusammen mit Partnern von Universitäten und Firmen in Italien, Großbritannien, Spanien, Israel und Deutschland durchgeführt wird. »ArchAIDE ist ein in bahnbrechendes Projekt mit dem Ziel eines schnelleren Studiums archäologischer Objekte und einer freien Online-Bereitstellung des neuen Wissens«, erklärt Michael Remmy vom Archäologischen Institut der Universität zu Köln bei der offiziellen Vorstellung des Projekts bei einer Pressekonferenz in Rom. Das Archäologische Institut der Universität zu Köln ist Leiter eines Arbeitspakets, in dem die neue Referenzdatenbank mit Metadaten gefüllt werden soll.