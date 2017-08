Große Umfrage unterstreicht hohe Wertschätzung der Archäologie in Deutschland

Das sind Kernergebnisse einer großen Umfrage, die von Studierenden an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Rahmen eines Praxisseminars durchgeführt wurde und 1.258 Antwortende erreichte. Hinsichtlich Geschlecht, Alter, Beziehungsstand und Bildungshintergrund waren bei der Befragung alle Bevölkerungsgruppen vertreten.

Im Trend entsprechen die Ergebnisse einer vorangehenden Studie zum Interesse in Österreich, die im Jahr 2014 im Großraum Wien durchgeführt wurde und 500 Befragungen umfasst. Im Vergleich Deutschland – Österreich erweist sich der Enthusiasmus für Antike, Altertum und Archäologie in Deutschland sogar als leicht höher als in Österreich.

Das von der staatlichen französischen Archäologiebehörde INRAP initiierte Projekt NEARCH führte eine europaweite Studie über die Einstellung der Bürger zur Archäologie durch, die unlängst publiziert wurde. Danach halten in Europa viele Bürger Archäologie für wichtig, und viele Bürger möchten sich in irgendeiner Weise auch selbst an Archäologie beteiligen und aktiv mitwirken. Die Ergebnisse basieren auf 4.516 Erwachsenen aus der ganzen EU, die Ende 2014/Anfang 2015 befragt wurden. Die Analyse gibt auch interessante Einblicke in länderspezifische Unterschiede.

Alle drei Studien zeigen auf, wie hoch die öffentliche Unterstützung sein könnte, wenn es die Archäologie verstünde, das vorhandene soziale Kapital besser in Wert zu setzen. Die Studien können Archäologen und (Alt-) Historikern auch eine gute Grundlage geben, mit mehr Selbstbewusstsein z. B. um ein Mehr zu den Anfängen der Geschichte in den Lehrplänen der Schulen zu kämpfen oder für ein konsequenter angewendetes Verursacherprinzip im Grabungswesen – denn es ist kein allein eigennütziges Tun, sondern Handeln im Interesse und mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschaft.