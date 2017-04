Intensive Debatten auf Augenhöhe: Die DGUF-Tagung »Ein Berufsverband für die Archäologie?«

Die staatliche Denkmalpflege kann z. B. mit Grabungsrichtlinien die Qualität des »Produkts« Grabung regeln. Aber auf die Bedingungen, wie das Produkt entsteht, hat sie im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags kaum Einfluss, hier gilt die »freie Marktwirtschaft«. Doch nur Mitarbeiter, die von ihrem Beruf auch dauerhaft und ökonomisch hinreichend leben können, werden nachhaltig gute Arbeit liefern können, und auch die Archäologen in sicheren festen Stellen haben ein hohes Interesse daran, dass fachliche und soziale Mindeststandards von allen verlässlich eingehalten werden. Auch diejenigen, die etwa in Museen als selbständige Freiberufler Führungen und Events anbieten, die als Spezialisten etwa für Anthropologie, Archäozoologie, wissenschaftliche Illustrationen, komplexe IT-Aufgaben etc. ihre Dienstleistung als Projekte anbieten, sind betroffen.

In Summe ein sehr komplexes Feld, das sich in der eintägigen Präsenztagung am 4. Juli 2017 in Mainz im Rahmen des Deutschen Archäologiekongresses nicht hinreichend behandeln und debattieren ließe. Zudem ist es zeitlich wie finanziell nicht für alle Interessierten möglich, Anfang Juli einen Wochentag für eine Tagungsteilnahme einzusetzen. Bei diesem Thema müssen nach unserer Überzeugung aber alle, die wollen, mitreden dürfen. Daher hat die DGUF eine webbasierte Vortagung organisiert und damit erstmals ihre Tagung in zwei Teile gegliedert: In einem Forum, das vom 6. März bis 16. Juni 2017 aktiv ist, können sich nach (kostenfreier) Anmeldung alle Interessierten informieren und aktiv an den Debatten teilnehmen. Mitte März hatten sich bereits mehr als 160 Teilnehmer angemeldet. Die Ergebnisse und Arbeitspapiere der Vortagung werden dann Grundlage für die Präsenztagung am 4. Juli in Mainz sein.