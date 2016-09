Weitere Untersuchungen zur neolithischen Sternkarte von Tal-Qadi, Malta

Der Steinplan ist wissenschaftlich fundiert; im Gelände wurden jedoch Steine willkürlich umgeordnet, so dass z. B. die auf verschiedenen Internetseiten häufig gezeigte Eingangstreppe und eine Art Dolmen entstanden, die nichts mit den originalen Funden zu tun haben.

Auf dem Steinplan ist der Torbau im Westen zu erkennen, dem sich ein innerer Torbau im Osten anschließt. Ganz links ist ein kleiner Teil der den Tempel umhüllenden Wand, des Mantels, zu erkennen. Nach von Freeden ist wegen der Existenz einer zweiten Türanlage und der Linienführung der Mantelsteine mit einem zweiten Quertrakt zu rechnen; für den Kopfbereich liegen keine Hinweise vor, höchstens einige Spoliensteine. Die Hauptachse des Tempels ist im Wesentlichen W - O - orientiert (etwas genauer gesagt: Azimut8 des Eingangs ca. 260°).

Diese Orientierung bildet eine Ausnahme unter den übrigen 14 maltesischen Tempeln, deren auswertbare Ausrichtungen zwischen 125 und 204° liegen, die also südlich ausgerichtet sind.9 Der Tempel von Tal-Qadi nimmt eine Sonderstellung ein.10

Mit der Kenntnis anderer, wesentlich besser erhaltener Tempelanlagen lässt sich sein rudimentärer Grundriss besser verstehen. Abbildung 6 zeigt den bereits gezeigten Steinplan der Tempel von Mnajdra nach von Freeden11, wobei jetzt das Interesse dem Tempel Mnajdra II, dem Nordtempel, gilt.

Die Anlage besteht aus zwei Tempeln und einem kleinen Kultgebäude, das hier außer Betracht bleiben kann. Der (mittlere) Tempel II besitzt zwei Quertrakte, einen Kopf und vor seiner Front eine Terrasse, die aber eine moderne Rekonstruktion – wohl in Anlehnung an eine Geländestufe - darstellt. Er liegt auf einer höheren Ebene als Tempel I. Nach Zammit12 lag bei der Ausgrabung vor dem Nordtempel ein riesiger Schutthaufen. Dieser Befund kann auf eine ehemals vorhandene Terrasse hindeuten. Nord- und Südtempel bilden zusammen mit dem Kultgebäude eine große konkave Front, die den wohl als Kultplatz dienenden Vorplatz wie mit geöffneten Armen umschließt. Abbildung 7 zeigt den Nordtempel in seiner heutigen Gestalt unter einem Schutzzelt. Die rekonstruierte Terrasse ist deutlich zu erkennen.

Diese leider nur recht dürftigen Vorkenntnisse erlauben aber doch wesentliche Gedanken zur Deutung der eingangs in Abbildung 1 gezeigten Kalkplatte. Die etwa D-förmig geritzte Figur im mittleren Abschnitt bildet nach dem neuen Gedanken des Autors den Schlüssel zum Verständnis. Die Ritzfigur wird in der Literatur bisher entweder als Mondsichel oder als Schiff interpretiert. Der Autor vermag beiden Interpretationen nicht zu folgen.

Bei der Deutung als Mondsichel stört die mehr halbkreisförmige Gestalt, besonders stören aber die beiden von den Spitzen ausgehenden kurzen Linien, die intentionellen Charakter besitzen und nicht als »Ausrutscher« beim Ritzen in dem recht weichen Kalkstein angesehen werden können. Auch einen Halbmond kann man in dem sehr unvollkommenen Halbkreis schwerlich erkennen, außerdem gilt auch für diesen Fall das über die beiden kurzen Linien Gesagte.

Bei der Deutung als Schiff stört die über der neu ermittelten Basislinie des Fünfecks fast auf dem Kopf stehende Abbildung, die unmotiviert zwischen den Sternen, eingefasst von zwei Geraden, herumschwimmt. Außerdem wäre ein Schiff dieser gedrungenen Form mit einem nahezu halbkreisförmigen Kiel schwer auf Kurs zu halten, es wäre seeuntauglich. Die Deutungen als Mond bzw. Schiff sind also abzulehnen. Der Autor hält dagegen an seiner neuen Interpretation fest.

Der gebogene Teil der Ritzung steht hiernach für die im Gelände erkennbar leicht erhöht liegende konkave Tempelfront des Tempels Tal-Qadi. Der gerade Strich vor ihr stellt die Grenze des vorgelagerten Kultplatzes dar, wahrscheinlich die Grenze der Geländestufe oder Terrasse. Da die Tempelfront dem Steinplan (Abbildung 5) zufolge recht genau nach Westen zeigt, kann man vom Ausgangspunkt der vier Geraden ausgehend eine West-Ost-Orientierung der gesamten Zeichnung vornehmen. Die übrigen auf der Platte eingeritzten sternförmigen Zeichen werden als Sterne interpretiert, die am Himmel in West-Ost-Richtung zu sehen sind. Weiterhin ist anzunehmen, dass diese Zeichen auf der Platte in bestimmten Gruppierungen, die unseren Sternbildern bzw. -formationen entsprechen, angeordnet sind. Es ist anhand von heutigen Sternkarten zu untersuchen, welche Bilder gemeint sein können.

Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, dass sich die Form der Sternbilder im Laufe weniger Jahrtausende zwar nicht merklich verändert hat, die Zusammenfassung einzelner Sterne zu gewissen Formationen jedoch vor einigen Jahrtausenden durchaus anders gewesen sein kann. Ihre Bezeichnungen in damaliger Zeit sind uns natürlich nicht bekannt. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die beobachtenden Neolithiker kein Fernglas besaßen und nur auf ihre sicherlich sehr guten Augen angewiesen waren. Sie werden trotzdem nur die helleren Sterne gesehen haben.