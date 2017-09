Eine Grundlage für künftige wirtschaftsarchäologische Forschungen zur Bronzezeit

Frau Brinkmann, wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?

Ich wollte in meiner Masterarbeit etwas zur Bronzezeit machen. Deshalb sprach ich an der Universität Kiel Dr. Jutta Kneisel an, und sie schlug mir das Thema vor. Es hat mir sofort gefallen. Viele Archäologen interessieren sich für Keramik, aber mich fasziniert seit langem die bronzezeitliche Metallverarbeitung. Das war bisher ein, naja, Altherrenthema, aber langsam wird es wieder modern. Ich fand es cool, dazu etwas zu machen, auch und gerade weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, wie sich die Fragestellung am besten umsetzen lässt. Mir fehlten ja alle Zeitwerte, die Angaben zum bronzezeitlichen Zeitaufwand also. Damals wusste ich nicht, dass ich solide Berechnungen in der Literatur finden würde. Die Aufgabe hätte aus meiner anfänglichen Perspektive also auch schiefgehen können.