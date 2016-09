»Revolution Jungsteinzeit. Archäologische Landesausstellung Nordrhein-Westfalen«

Das Beschriebene ist ein möglicher Weg, diese Ausstellung wahrzunehmen: vor allem über die Originale und das reiche Bild-, Video- und Textmaterial in der Ausstellung selbst. Der Ausstellungskatalog und der Audioguide sind zwei andere Wege. Der leicht zu bedienende Audioguide ist gewiss nicht Jedermanns Sache (Abb. 4). In etwa 90 Minuten führt in klug vorformulierten Texten der bekannte und in Bonn lebende Schauspieler und Comedian Bernhard Hoëker als Sprecher durch die Ausstellung, die Hörer sprachlich durchgehend eher als Kind oder Jugendliche adressierend, gewürzt mit RTL-Humor. Dem Autor erschien dieser Sprachduktus unangemessen und schwer erträglich, andere Besucher waren begeistert und wiederholt war in der Ausstellung ein Lachen zu hören. Den Ausstellungsmachern ist die unterschiedliche Wirkung dieses Audioguides mit Promi-Faktor offenbar bewusst, am Ende der Ausstellung werden Besucher gebeten, einen kurzen Fragebogen speziell zum Thema Audioguide auszufüllen, nicht zur Ausstellung in toto.

Eine dritte Informationsebene bietet der Ausstellungskatalog (Otten 2015a), der mit mehr als 450 Seiten und ca. 2,5 kg wohl kaum dauerhaft durch das Museum tragbar ist, aber in der Ausstellung immer wieder auf den in fast jedem Raum zu findenden Sitzbänken bereitliegt und zum Blättern und Konsultieren einlädt. Der Katalog besticht durch viele gute Texte, von anerkannten Experten geschrieben, durch eine reiche Bebilderung mit guten Fotos und zahlreichen Karten. Er ist als wissenschaftlicher Katalog angelegt, ohne Fußnoten zwar, aber mit zahlreichen Literaturbelegen am Ende der Beiträge, und er bietet weit über die Ausstellung hinaus viel Information und Themen, die in der Ausstellung nicht oder nur sehr knapp vorkommen - eine aktuelle Synthese des Forschungsstandes zum Neolithikum in Nordrhein-Westfalen. Der Katalog geht dank der Qualität seiner Texte und seiner reichen Bebilderung und Belege wissenschaftlich weit über die letzte Synthese dieser Art hinaus (Kunow & Wegner 2006).